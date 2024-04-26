الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب شركة عمالة يبيع المستندات الحكومية المزورة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مالك شركة بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بمقابل مادي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها بمقابل مادي.

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حبس سائق بتهمة تزوير مستندات رسمية في الإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر- 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية- تقرير طبي ممهور بخاتم شعار الجمهورية- كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مالك شركة تزوير المحررات الامن العام شركة لإلحاق العمالة بالخارج العمرانية

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