الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. تبادل إطلاق نار بالقرب من بوابة معبر رفح

اشتباكات مسلحة مع
اشتباكات مسلحة مع الاحتلال - أرشيفية

شهدت مدينة رفح الفلسطينية تبادلًا لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني الحد الفاصل بين مصر وقطاع غزة. 

وفي وقت سابق، استعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” بعض الغارات الإسرائيلية على شرق مدينة رفح، باستخدام القنابل المضيئة مما ينبئ باحتمالية هجمات عسكرية إسرائيلية مكثفة في رفح الساعات المقبلة.

الهروب الإسرائيلي من القبول بالهدنة 

وكان قد قرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

وقال المجلس في بيانه إنه: "قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لتعزيز إطلاق سراح المحتجزين لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

وأضاف: "رغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، فإن إسرائيل سوف ترسل وفدًا من الوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل".

فيما قال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قوات جيش الاحتلال تقوم الآن بمهاجمة وتنفيذ عمليات ضد أهداف لحماس بطريقة مستهدفة في منطقة شرق رفح".

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