الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بعد موافقة حماس على الهدنة.. إسرائيل ترد بمهاجمة رفح

رفح
رفح

قرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

وقال المجلس في بيانه إنه: "قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لتعزيز إطلاق سراح المحتجزين لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

وأضاف: "رغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، فإن إسرائيل سوف ترسل وفدًا من الوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل".

فيما قال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "قوات جيش الاحتلال تقوم الآن بمهاجمة وتنفيذ عمليات ضد أهداف لحماس بطريقة مستهدفة في منطقة شرق رفح".

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية ويشن غارات شرق مدينة رفح.

في غضون ذلك، قالت القناة 14 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة في رفح تزامنا مع دخول القوات البرية إلى المنطقة الشرقية من المدينة، بعد وقت وجيز من موافقة حماس على مقترح الهدنة.

وكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، دعوته سكان الأحياء الشرقية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة إلى إخلاء المنطقة، تمهيدًا لـ"عملية برية"، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار تقدّمت به مصر وقطر.

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