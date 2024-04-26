الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 5 لصوص فى دوائر متفرقة بالقاهرة

ضبط متهمين - آرشيفية
ضبط متهمين - آرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بـ سرقة حقيبة يد بأسلوب "المغافلة" بداخلها مبالغ مالية (عملات أجنبية، محلية) من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر") واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقرَّ بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتيِّ سرقة.

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وتم ضبط شخصين- لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – الدراجة النارية)، واعترفا بارتكاب واقعتيِّ سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

كما نجحت الجهود في ضبط (فنى صيانه) لقيامه بسرقة (11 مصهرًا كهربائيًا) من داخل صندوق كهرباء كائن بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حقيبة الأزبكية التجمع الاول قسم شرطة شبرا الدراجة النارية

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