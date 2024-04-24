القبض على 3 لصوص ارتكبوا 14 واقعة سرقة فى المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في المنيا، من ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسمي شرطة أول وثان المنيا؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة قسم شرطة أول المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

واعترفوا بارتكابهم 14 واقعة وأرشدوا عن دراجتين ناريتين بمسكني اثنين منهم، وأضافوا بتصرفهم بباقي الدراجات النارية بالبيع لدى عميليهما «سيئي النية» ميكانيكى، وعامل مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات 11 دراجة نارية، وتروسيكل.

تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.