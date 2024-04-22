الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف لغز "فيديو" سرقة إطارات السيارات فى التجمع الأول

سرقة إطارات السيارات
سرقة إطارات السيارات فى التجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن لغز تداول مقطع فيديو بسرقة إطارات السيارات ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت في القبض على المتهم بالتجمع الأول.

وتبلغ من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة (3) إطارات من سيارتها حال تواجدها بإحدى المدن السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتداول مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الاجتماعس بذات المضمون.

txt

دفتر أحوال وزارة الداخلية| مقتل طفل في البحيرة وآخر بالغربية.. و21 ألف قرص مخدر بمطروح

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم  بالقليوبية)، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وكذا إطار آخر قام بسرقته من إحدى السيارات بذات الدائرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن مقطع فيديو سرقة إطارات السيارات التواصل الاجتماعي التجمع الاول

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عاجل.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

عاجل|دوي انفجارات بمحيط قاعدة أمريكية في حقل العمر بسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى