كشف لغز "فيديو" سرقة إطارات السيارات فى التجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن لغز تداول مقطع فيديو بسرقة إطارات السيارات ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت في القبض على المتهم بالتجمع الأول.

وتبلغ من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة (3) إطارات من سيارتها حال تواجدها بإحدى المدن السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتداول مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الاجتماعس بذات المضمون.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بالقليوبية)، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وكذا إطار آخر قام بسرقته من إحدى السيارات بذات الدائرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.