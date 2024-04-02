الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية| مقتل طفل في البحيرة وآخر بالغربية.. و21 ألف قرص مخدر بمطروح

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

دفتر أحوال وزارة الداخلية، رصد عدد من النجاحات لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشفها لغز عدد من الجرائم، ورصد جميع مظاهر الخروج عن القانون، وضبط العناصر الإجرامية وتفعيل القانون.

مقتل عامل في الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في كشف تفاصيل مقتل عامل على يد مسجل خطر، بعد أن أطلق عليه النيران، بسبب خلافات سابقة فيما بينهما.

حملات مرورية

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة.

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

ضبط 21 ألف قرص مخدر في مطروح

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامى بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى،  وبحوزته (21 ألف قرص مخدر لعقار "تامول") ،وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه).

ضبط 300 ألف لعبة نارية في الفيوم

ضبطت أجهزة الأمن شخصين  مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهما (300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

ضبط تجار في النقد الأجنبي بـ22 مليون جنيه

نجح قطاع الأمن العام خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه). 

غلق المحلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (179) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

مقتل طفل في البحيرة

توصلت أجهزة الأمن لكشف لغز العثور على جثة موثقة اليدين والقدمين، في أحد الترع بمحافظة البحيرة، تبين قيام شخص مقيم في الإسكندرية بارتكاب الواقعة، بقصد سرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه

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