دفتر أحوال وزارة الداخلية.. 319 تمثالا أثريا مقلدا في الجيزة.. وضبط 370 ألف لعبة نارية

جهود أمنية موسعة على مدار اليوم بذلتها وزارة الداخلية، للحد من الجريمة وضبط مرتكبيها مع تفعيل دور الحملات الأمنية، لملاحقة العناصر الإجرامية ومحرزي المخدرات وكل محاولات الإخلال بالأمن، ودفتر أحوال وزارة الداخلية كان شاهدا على ذلك.

فتيات التيك توك

تمكنت أجهزة الأمن من إحدى السيدات بتسهيل إستغلال سيدة أخرى، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وكذا تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها عبر أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك".

شبكة بث تليفزيوني

كما نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية في ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة المنوفية أنشئا وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة المنوفية مستخدمًا أبراج تقوية للبث اللاسلكى، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص".

730 ألف قطعة ألعاب نارية

وفي القليوبية نجح رجال الأمن في ضبط صاحب مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص متخذًا من المكتبة المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

20 مليون جنيه إتجار في النقد الأجنبي

نجح قطاع الأمن العام خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه).

مصنع أدوية مخدرة مقلدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (11 شخص لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم "مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية") لقيامهم بتصنيع والإتجار فى العقاقير الطبية المقلدة

319 تمثال مقلد في كرداسة

نجح رجال الأمن في ضبط عامل وجزار بمركز كرداسة داخل أحد المساكن وعثر بداخل مخزن كائن بالطابق الأرضى على (319 تمثال مختلفين الأحجام والأشكال يشتبه فـى أثريتهم - 3 قطع جيرية).