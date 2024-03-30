السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

جريدة الدستور

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، "الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

 

قضايا نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه. 

دفتر أحوال "الداخلية".. ضبط 10 آلاف لعبة نارية وصواعق وأسلحة

ضبط تاجر أقراص مخدرة في بنها

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.، وبحوزته (10 آلاف قرص لعقار "تامول" المخدر)،وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (مليون جنيه تقريبًا)ً.

مصنع بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل قهوة مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر مستأجر شقة سكنية بدائرة القسم واستغلالها كمصنع بدون ترخيص لتعبئة وتغليف وبيع منتج غذائي يحمل إحدى العلامات التجارية، وبيعه لأصحاب متاجر الجملة والتجزئة بأرخص من سعرها الرسمي.

 

ضبط قاتلي سائق العمرانية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة العثور على جثة سائق بالجيزة، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

 

ضبط 36 ألف عبوة سجائر في الأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة مطروح) مستقلين 3 سيارات وبحوزتهم (74 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالى36،500 علبة سجائر " مهربة ومجهولة المصدر").

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