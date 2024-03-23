دفتر أحوال "الداخلية".. ضبط 10 آلاف لعبة نارية وصواعق وأسلحة

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، "الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

صواعق وأسلحة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة صفحة على فيسبوك ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء)، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم.

الداخلية تحتفل بعيد الأم في مراكز الإصلاح

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية داخل "مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان" تضمنت برنامج ترفيهى يتخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن.

حملات مرورية مكبرة

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 16519 مخالفة مرورية متنوعة.

ألعاب نارية في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و(عاطلان أخرين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما (32،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6،5 مليون جنيه تقريبًا.

إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه.

مصنع سلاح في أسيوط

ضبطت أجهزة الأمن عنصر جنائي وبحوزته (4 بنادق آلية - 9 طبنجات - 20 فرد محلى - 19 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكذا عدد من فوارغ الطلقات الآلية - الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية).

10 آلاف لعبة نارية في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (1500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (8500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).