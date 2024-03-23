الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال "الداخلية".. ضبط 10 آلاف لعبة نارية وصواعق وأسلحة

الامن
الامن

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، "الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

 

صواعق وأسلحة 

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة صفحة على فيسبوك ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء)، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم.

دفتر أحوال: لغز مقتل مسئول يمنى فى الجيزة وحملات لملاحقة محتكرى السلع

الداخلية تحتفل بعيد الأم في مراكز الإصلاح

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية داخل  "مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان" تضمنت برنامج ترفيهى يتخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن.

 

حملات مرورية مكبرة

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 16519 مخالفة مرورية متنوعة.

ألعاب نارية في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و(عاطلان أخرين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما (32،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6،5 مليون جنيه تقريبًا.

 

إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه. 

 

مصنع سلاح في أسيوط

ضبطت أجهزة الأمن عنصر جنائي وبحوزته (4 بنادق آلية - 9 طبنجات -  20 فرد محلى - 19 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكذا عدد من فوارغ الطلقات الآلية - الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية).

 

10 آلاف لعبة نارية في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (1500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (8500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

الداخلية فيسبوك مراكز الإصلاح حملات مرورية ألعاب نارية الإسكندرية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

مواد متعلقة

يفطرون في الشوارع.. رجال المرور يحمون الأرواح ويتابعون الطرق في رمضان

تفاصيل معاينة رجال الأمن لموقع حريق عقار فى مدينة نصر

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. سامح الغول يكشف اسباب قتل علي

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. تامر طليق بنت الغول يتعاون مع غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. محمد نجاتي يسجل لقاء رياض الخولي مع أكبر تاجر مخدرات

الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. رسالة صادمة لغادة عبدالرازق

الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. تاجر مخدرات يهدد الغول بقتل نجله سامح

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. أبرز الأحداث ظهور الزوجين الهاربين

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

كأس عاصمة مصر.. ضربات الترجيح تحسم الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟