السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل معاينة رجال الأمن لموقع حريق عقار فى مدينة نصر

حريق عقار فى مدينة
حريق عقار فى مدينة نصر

أجرت أجهزة الأمن بالقاهرة المعاينات اللازمة، لحريق نشب داخل أحد الجراجات أسفل عقار بمدينة نصر، والذي التهم عددا من السيارات وامتدت النيران إلى واجهة العقار والتهمت شقتين.

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وكشفت المعاينات التي أجراها رجال الحماية المدنية وضباط البحث الجنائي في مدينة نصر، النيران قد نشبت في الجراج وانتقلت منه إلى منور العقار، ثم الواجهة الخاصة به، كما انتقلت كرات اللهب إلى شقتين في العقار ذاته ممما أدى لتفحمه بالكامل.

فيما يكثف رجال الحماية المدنية بالقاهرة جهودهم للسيطرة على النيران للسيطرة علي الحريق ومنع امتداده لباقى الشقق السكنية ومحاولة استخراج السيارات المتواجدة داخل الجراج.

وقد تلقت نجدة القاهرة، بلاغا من المواطنين بتصاعد نيران من الطابق الأرضى وشقق لعقار سكنى فى مدينة زهراء مدينة نصر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.

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