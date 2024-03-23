السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لا إصابات.. السيطرة على حريق في مزرعة مانجو بالفيوم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في مزرعه مانجو بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بأرض مزروعة بأشجار المانجو، بقريه منشأة دمو بدائرة مركز شرطة أول الفيوم، ما أدى لاحتراق أشجار مانجو مثمرة، دون وقوع  إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بأرض زراعية بقرية منشاة دمو، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق وإخماده.


وتبين من المعاينة الأولية، نشوب الحريق بأرض زراعية مساحتها 5  أفدنة منزرعة بأشجار المانجو، ملك المواطن "ممدوح.خ" و"خالد. ح"  وأسفر الحريق عن احتراق جميع شجرة المانجو.

 

بمناقشة مالكي المزرعة، رجحو احتمال إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة ولم يتهما أحدا أو يشتبها في الحريق جنائيًا.

 

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

حريق في مزرعه مانجو قوات الحماية المدنية الفيوم المانجو اللواء ثروت المحلاوي

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