العثور على جثة شاب مقتول في أرض فضاء بالفيوم

عثُر أهالي قرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، على جثة شاب في أواخر العقد الثالث من العمر ملقاة بإحدى الأراضي في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن من مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وفور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد محمد ثروت مفتش مباحث المركز والرائد أحمد صوفي رئيس المباحث والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، وتوصلوا بأن الجثة لشاب يدعى "عمر توبه غلاب" 39 سنة ومقيم بعزبة خلوصي التابعة لقرية فانوس دائرة المركز، تم النقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

كما كشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وبين الجاني تطورت إلى مشاجرة باليد على أثر ذلك قام الجاني بضربه بآلة حاده (ماسورة حديدية) على رأسه لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة ثم قام بإلقائه في أرض فضاء وفر هاربًا وبتقنين الإجراءات اللازمة تمكن الكشف عن هوية الجاني ويدعى جمعة. أ وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ومباشرة التحقيق.