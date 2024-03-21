الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شاب مقتول في أرض فضاء بالفيوم

صورة الضحية
صورة الضحية

عثُر أهالي قرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، على جثة شاب في أواخر العقد الثالث من العمر ملقاة بإحدى الأراضي في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن من مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وفور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد محمد ثروت مفتش مباحث المركز والرائد أحمد صوفي رئيس المباحث والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث، وتوصلوا  بأن الجثة لشاب يدعى "عمر توبه غلاب" 39 سنة ومقيم بعزبة خلوصي التابعة لقرية فانوس دائرة المركز،  تم النقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

كما كشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وبين الجاني تطورت إلى مشاجرة باليد على أثر ذلك قام الجاني بضربه بآلة حاده (ماسورة حديدية) على رأسه لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة ثم قام بإلقائه في أرض فضاء وفر هاربًا وبتقنين الإجراءات اللازمة تمكن الكشف عن هوية الجاني ويدعى جمعة. أ وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ومباشرة التحقيق.

العثور على جثة شاب مقتول قرية فانوس سيارة الإسعاف الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

مواد متعلقة

"تعليم الفيوم" تنظم أمسية فنية رمضانية بحضور المحافظ وعدد من قيادات المحافظة

محافظ الفيوم يتفقد أعمال رصف طريق أبشواي أبوكساه السياحي

محافظ الفيوم يضع حجر أساس مجمع صناعى للنباتات الطبية والعطرية بـ"السنجق"

توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

محافظ الفيوم يشدد على التنسيق المتبادل لزيادة المستفيدين من المساعدات الغذائية

مقتل شاب على يد 3 أشقاء فى شارع السنترال بمحافظة الفيوم

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

محافظ الفيوم يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ما هى العلامات التحذيرية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

شكرى: اجتماع مرتقب للخبراء لبحث زيادة المساعدات لقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة