الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مقتل شاب على يد 3 أشقاء فى شارع السنترال بمحافظة الفيوم

المجني عليه
المجني عليه

لقي شاب مصرعه، منذ قليل،  في مشاجرة بشارع السنترال بدائرة قسم شرطة أول الفيوم في محافظة الفيوم، بسبب مشاجرة بسبب خلافات النسب.

 

مقتل شاب على يد 3 أشقاء في الفيوم

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مركز شرطة الفيوم  بمشاجرة باستخدام سلاح أبيض سكين بشارع السنترال بدائرة المركز.

 

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات النسب أسفرت عن سقوط قتيل يدعي " أدهم. م " 29 عاما طعنا باستخدام سلاح أبيض سكين.

 

وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات النسب بين المجني عليهم و3 أشخاص آخرين، قاموا بطعنه عديدة طعنات وسط حالة من الذعر والخوف بين أهالي شارع السنترال.

 

وجرى تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وإخطار جهات التحقيق

مقتل شاب الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مشاجرة بشارع السنترال شرطة أول الفيوم مشاجرة

مواد متعلقة

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

محافظ الفيوم يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

جنايات الفيوم تقضى بإعدام قاتل ابنته لشكه فى سلوكها

انطلاق القوافل الشاملة ضمن "تنمية القرية المصرية" بقرية البسيونية بالفيوم

شهداء لقمة العيش.. وفاة أولاد عم بالفيوم خلال عملهما في السعودية

إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين بالفيوم

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يترأسان المجلس الاقتصادي الاجتماعي

الأكثر قراءة

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

عاجل.. حزب الله يشن 8 هجمات خطيرة ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلى على الحدود

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو تأكد من سلامة الأجواء.. والطائرات تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار

مقتل شاب على يد 3 أشقاء فى شارع السنترال بمحافظة الفيوم

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد