الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق

محافظ الفيوم من الحدث
محافظ الفيوم من الحدث

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة يوسف الصديق، تمهيدًا لاعتماد المخطط التفصيلى لها، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ6 مدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور، المهندسة هدى عبد المنعم نائب مدير مركز شمال الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس مجدي ربيع يوسف مدير عام المركز الإقليمي بالفيوم التابع للهيئة، والمهندس محمد شعبان عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة

محافظ الفيوم يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق تمهيدًا للمخطط التفصيلي 

وأكد محافظ الفيوم، خلال اعتماده للمخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك أراضي الدولة، مشددًا على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، من خلال المخطط الهيكلى للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات المرافق بها تبعًا للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح مدير عام المركز الإقليمي بالفيوم التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 5 مدن بمحافظة الفيوم خلال الفترة الماضية وهي: الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية" وجارى السير لإقرار واعتماد المخططات التفصيلية لها، لافتًا إلى أنهم اليوم بصدد اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق، تمهيدًا للسير فى إنهاء إجراءات المخطط التفصيلي لها.

IMG-20240312-WA0011
IMG-20240312-WA0011
IMG-20240312-WA0010
IMG-20240312-WA0010
IMG-20240312-WA0009
IMG-20240312-WA0009
محافظ الفيوم المخطط الاستراتيجي لمدينة يوسف الصديق الدكتور أحمد الأنصارى اشتراطات البناء الجديدة محافظة الفيوم

مواد متعلقة

جنايات الفيوم تقضى بإعدام قاتل ابنته لشكه فى سلوكها

انطلاق القوافل الشاملة ضمن "تنمية القرية المصرية" بقرية البسيونية بالفيوم

شهداء لقمة العيش.. وفاة أولاد عم بالفيوم خلال عملهما في السعودية

إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين بالفيوم

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يترأسان المجلس الاقتصادي الاجتماعي

إنهيار المتهم بقتل بائعة خضروات بالفيوم: "الديون السبب"

تأييد حكم الإعدام للمتهم بقتل وسرقة بائعة خضروات بالفيوم

جامعة الفيوم تنظم معرض "أهلًا رمضان" بكلية الخدمة الاجتماعية

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| تقارير إماراتية.. ارتفاع تحويلات المصريين فى الإمارات بفضل السعر العادل للجنيه

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟