الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة الفيوم تنظم معرض "أهلًا رمضان" بكلية الخدمة الاجتماعية

جامعة الفيوم تنظم
جامعة الفيوم تنظم معرض أهلًا رمضان

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية المصري الأصيل بمقر الكلية، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

 

جامعة الفيوم تنظم معرض "أهلًا رمضان" بكلية الخدمة الاجتماعية

 

يضم المعرض عددًا من المنتجات اليدوية من مفروشات وسجاد وملابس وألعاب أطفال ومنتجات فنية بالخرز وفوانيس رمضان وميداليات بسعر مخفض وجودة عالية.

وكانت قد أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تنفيذ 3326 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم، وذلك منذ بدء العمل إلى الآن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزاة التضامن بالفيوم، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المراكز المختلفة.

وأشار إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

من جانبه، أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

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