الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تموين الفيوم": 6 منافذ لبيع اللحوم و26 معرض "أهلا رمضان" بالمحافظة

26معرض أهلا رمضان
26معرض أهلا رمضان 6منافذ لبيع اللحوم المدعمة بالفيوم.. تعرَّ

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض بيع السلع، والمواد الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة "أهلًا رمضان 2024"، الذى تنظمه المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بجوار نقابة المعلمين، بمدينة الفيوم. 

الأنصاري: المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار


وأكد "الأنصاري" أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية بكميات تفى احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

6 منافذ لبيع اللحوم المدعمة وتوقعات بانخفاض الأسعار 


وصرح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم فتح 6 منافذ بيع اللحوم المدعمة  حتى الآن، وسيتم افتتاح عدد أكبر من المنافذ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وأكد "حرز الله"، أن المعارض بها كل السلع الأساسية، وتباع بالمعارض بسعر الجملة، ويقوم التجار المشاركين فى المعارض أصحاب توكيلات السلع بعرض السلع بأقل سعر على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم افتتاح 26 معرضا وشادرا ضمن مبادرة أهلا رمضان بمختلف مدن وقرى ومراكز المحافظة.

26معرض أهلا رمضان 6منافذ لبيع اللحوم المدعمة بالفيوم الدكتور أحمد الأنصارى وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر رمضان الكريم اهلا رمضان

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