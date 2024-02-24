إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بالفيوم

أُعلنت مساء أمس الجمعة، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الفيوم في الشعب المختلفة وفوز قائمة شباب المهندسين بالمقاعد السبعة بمجلس إدارة النقابة.

إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بالفيوم..فوز قائمة شباب المهندسين

وصرح المهندس جمال عبد الواحد نقيب المهندسين بفوز قائمة شباب المهندسين بالمقاعد السبعة في التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بالفيوم وكانت المنافسة بين المرشحين متقاربة في الأصوات وأن العمل في مجلس إدارة النقابة هو عمل تطوعي لخدمة المهندسين الذي يبلغ عددهم بنقابة الفرعية بالفيوم 10200 مهندس ومهندسة في مختلف الشعب.

أسماء المهندسين الفائزين بالتجديد النصفي لنقابة المهندسين بالفيوم

فوز قائمة «شباب المهندسين» 7 مهندسين ومهندسات وهم: إسلام جيوشي أبو السعود، وزياد أبو الحارث، وتوفيق مختار، ونصر كامل يعقوب، ودينا ناصر الحصري، وفاطمة عبد الفضيل، ومحمد سعيد.



وكانت قد انطلقت صباح أمس انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الجمعة، على مستوى مجالس الشعب بالنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ، على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و 7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالفيوم، وسط إقبال كبير بمقر الإدلاء بأصوات بنادي محافظة الفيوم ، تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة.



عدد المرشحين

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات 2024، فإنّه يتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، 18 مهندسًا ومهندسة، منهم 2 مرشحين لشعبة «كهرباء»، و3 مرشحين لشعبة «مدني»، و10 مرشحين لشعبة «ميكانيكا»، و3 مرشحين لشعبة «عمارة.