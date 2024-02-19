الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إطلاق مبادرة مليون وجبة برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي في الفيوم

تدشين مطابخ الخير
تدشين مطابخ الخير ومبادرة مليون وجبة مطهية للأسر الأكثر احتي

دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، ممُثلًا في مؤسسة الجارحي، احتفالية مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع مليون وجبة مطهية لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك 2024، تحت مظلة التحالف الوطني، بمشاركة محافظة الفيوم ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء. 

حضر التدشين كل من الدكتورة داليا الجارحي أمين صندوق مؤسسة الجارحي وعضو مجلس الأمناء، والدكتور محمد رجب المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد الخطيب مستشار المؤسسة، وعدد من وكلاء وممثلي وزارات التضامن والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم وقيادات وأعضاء أمانة التحالف بالفيوم وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الجارحي ومتطوعيها وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

مطابخ الخير ومبادرة مليون وجبة مطهية للأسر الأكثر احتياجًا 

وأكدت الدكتورة داليا الجارحي، أن نشاط الإطعام من خلال مطابخ الخير هو أولوية رئيسية لمؤسسة الجارحى؛ تستهدف من خلاله المؤسسة وشركائها دعم الأسر الأكثر احتياجًا من كافة قُرى ومراكز محافظة الفيوم. وعبرت الجارحي عن اعتزازها المؤسسة بعضوية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمساهمة من خلاله في دعم جهود الدولة التنموية ودعم الفئات الأَولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى حرص المؤسسة على سد احتياجهم ونقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة التمكين.

وشهدت فعاليات الاحتفالية، توقيع مؤسسة الجارحي عقود تشغيل المطابخ المستوفاه لكافة الاشتراطات مع المؤسسات والجمعيات الشريكة، كما تم تكريم ممثلي الجهات الحكومية والأهلية وأعضاء لجان فحص ومعاينة مطابخ الخير ولجان التدريب والاعتماد والجودة ولجان المعايير الصحية والبيئية والاستدامة، فضلًا عن منح شهادات إتمام برنامج تنمية وبناء القدرات للسادة الطهاة المرشحين للعمل فى المطابخ.

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تدشين مطابخ الخير ومبادرة مليون وجبة مطهية التحالف الوطني الفيوم احتفالية مطابخ الخير التضامن الاجتماعي

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