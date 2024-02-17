تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بسبب الخلاف على "أجرة التاكسى" لـ21 فبراير

أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق ناري بسبب خلافات على أجرة تاكسي، إلى الأربعاء 21 فبراير لمناقشة الطبيب الشرعي.

أحداث الواقعة



أحداث الواقعة بدأت عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الصيفية بالفيوم، بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



طلق ناري



وتبين أن الجثة لشخص يدعى «محمود فتحي»، عمره 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وجرى نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، وتمت معرفة ملابسات الحادث.

خضع المتهمون لجلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.



أسرة الضحية روت تفاصيل إنهاء حياته بطريقة بشعة، من بينهم «أحمد فتحي» شقيق المجني عليه قائلًا: «تدخل شقيقه لحل مشكلة بين سائق تاكسي وشاب كان برفقة شقيقه اختلافًا على ثمن الأجرة، الشاب كان عايز يدفع 10 جنيه، والسواق عايز 15 جنيه واختلفوا مع بعض وشقيقي تدخل يحل ما بينهم، المشكلة اتحلت أول يوم بس تاني يوم واحد كلمه في التليفون وشقيقي راحلهم تاني وأول ما وصل كان فيه ضرب نار، والطلقة جت في قلبه مات في وقتها».



وأضاف أن «الضحية كان شهم وبيحب يتدخل في الخير، ولديه 3 بنات كان نفسه يفرح بيهم بس يا خسارة مات بدري أوي أنا دفنته ودخلته القبر بنفسي، كان طيب أوي وعمره ما زعل حد ويوم ما مات قعدنا مستنيينه كتير بس رجع لينا في الكفن دا الكل حزين على مقتله ومافيش حد مصدق اللي حصل له».