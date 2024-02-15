قوافل طبية مجانية تطوف 4 قرى بمركزي إطسا وإبشواي بالفيوم

تشهد 4 قرى نائية، اليوم الخميس 15 فبراير، قوافل طبية مجانية، الكشف على الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة القرى النائية بالفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.

القوافل الطبية المجانية تطوف 4 قرى بمركزي أطسا وإبشواي بالفيوم

تستهدف توقيع الكشف الطبي على 1052 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى "أبو كساة" والفاروقة والسبيل بمركز أبشواي، وقرية السلام بمركز إطسا بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

خطة القوافل الطبية

وأعلن حسام عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها إن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

تخصصات القوافل الطبية

من جهته، أكد الدكتور محمد حسن، مدير القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ختام البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، في دورته الثانية على أرض محافظة الفيوم، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالقاعة الكبرى بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، الذي استمر على مدار ثلاثة أسابيع، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنميىة البيئة، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، والدكتورة الشيماء أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذين محمود القللي، وإسماعيل فهمي عضوي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وحشد كبير من السيدات.