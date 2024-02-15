الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قوافل طبية مجانية تطوف 4 قرى بمركزي إطسا وإبشواي بالفيوم

القوافل الطبية المجانية
القوافل الطبية المجانية تطوف 4قري بمركزي اطسا وابشواي

تشهد 4 قرى نائية، اليوم الخميس 15 فبراير، قوافل طبية مجانية، الكشف على الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة القرى النائية بالفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.

القوافل الطبية المجانية تطوف 4 قرى بمركزي أطسا وإبشواي بالفيوم

تستهدف توقيع الكشف الطبي على 1052 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى "أبو كساة" والفاروقة والسبيل بمركز أبشواي، وقرية السلام بمركز إطسا بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

خطة القوافل الطبية 

وأعلن حسام عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها إن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

تخصصات القوافل الطبية 

من جهته، أكد الدكتور محمد حسن، مدير القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ختام البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، في دورته الثانية على أرض محافظة الفيوم، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالقاعة الكبرى بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، الذي استمر على مدار ثلاثة أسابيع، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنميىة البيئة، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، والدكتورة الشيماء أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذين محمود القللي، وإسماعيل فهمي عضوي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وحشد كبير من السيدات. 

القوافل الطبية المجانية قوافل الطبية مبادرة حياة كريمة مركز إبشواي محافظ الفيوم

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة قاتل تاجر عملة في الفيوم إلى مارس

محافظ الفيوم يشهد ختام برنامج "المرأة تقود فى المحافظات"

مصرع شاب مصرى عقب تعرضه لحادث دهس فى السعودية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده بالفيوم وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية

محافظ الفيوم يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة جاره في الفيوم

ضبط مستريح استولى على 8 ملايين جنيه من المواطنين في الفيوم

بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على جثة شاب مقتولا في الفيوم

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال