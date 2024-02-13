الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مستريح استولى على 8 ملايين جنيه من المواطنين في الفيوم

ضبط مستريح
ضبط مستريح

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع مباحث مركز شرطة سنهور، من القبض على شخص قام بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، حيث قدّم نفسه كتاجر يتاجر في الهواتف المحمولة مع وعود بأرباح كبيرة، وتمكن من الحصول على مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 8 ملايين جنيه منهم للاستثمار في تجارة الهواتف المحمولة، ولكنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط بائع الوهم والاحتيال على المواطنين 


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مركز شرطة سنهور بضبط المتهم بالنصب والاحتيال على 4 مواطنين بقرية سنهور والذي تم عمل محاضر له من طرف المواطنين للاستيلاء على مبلغ 8مليون جنيها.

 

عمل الأكمنة وضبط بائع الوهم


واستطاعت الأجهزة الأمنية بعد عمل تحريات اللازمة من معرفة مكان المتهم بعد هروبه عدة مرات وتم تجهيز الأكمنة لعدم فراره وتمكن رجال مباحث المركز من ضبطه.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم على جثة شاب يدعى محمد شحات عيد، يبلغ من العمر 19 عامًا، مقتولة وملقاة في إحدى الأبحر بطريق الممشى السياحي بمحافظة الفيوم. تم نقل الجثة على الفور إلى مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط مستريح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم مباحث مركز شرطة سنهور اللواء ثروت المحلاوي ضبط بائع الوهم والاحتيال على المواطنين

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