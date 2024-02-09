"كيس بطاطس" يسمم طفلين فى الفيوم

استقبل مستشفى الفيوم العام، طفلين يقيمان بناحية قرية سيلا، بدائرة مركز الفيوم، مصابين بـ"حالة إعياء وقيء"، ادعاء تناول شيبسي.

إصابة طفلين بحالة تسمم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتسمم طفلين ادعاء تناول شيبسي.

بالفحص، تبين وصول كل من "م.ك"، 9سنوات، وشقيقه “ح. ك “، 11 سنة، لمستشفى الفيوم العام، ويقيم بناحية قرية سيلا، بدائرة القسم، مصابين "حالة إعياء وقيء"، ادعاء تناول شيبسي.

تناول أطعمة بالمنزل

بالانتقال والفحص تبين من تحريات المباحث أن الأب اشترى منذ فترة كبيرة كيس شيبسي ولم يقترب منه أحد، وحين تناوله الأطفال صباح اليوم الجمعة، أصيبوا بحالة إعياء شديدة تطلبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.



تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر المحضراللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وكان قد شهد طريق دار السلام طامية الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ بالفيوم حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب، وتسبب في إصابة 5 سيدات بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة أجرة فى الفيوم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من مأمور مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، يفيد باستقبال مستشفى طامية المركزي 5 سيدات مصابات بجروح إثر تعرضهن لوقوع حادث انقلاب سيارة إجرة "صندوق".

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طامية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق دار السلام طامية الزراعي باتجاه قرية كفر محفوظ، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق.