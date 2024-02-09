الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كيس بطاطس" يسمم طفلين فى الفيوم

اسعاف
اسعاف

استقبل مستشفى الفيوم العام، طفلين يقيمان بناحية قرية سيلا، بدائرة مركز الفيوم، مصابين بـ"حالة إعياء وقيء"، ادعاء تناول شيبسي.

إصابة طفلين بحالة تسمم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتسمم طفلين ادعاء تناول شيبسي.

بالفحص، تبين وصول كل من  "م.ك"، 9سنوات، وشقيقه “ح. ك “، 11 سنة، لمستشفى الفيوم العام، ويقيم بناحية قرية سيلا، بدائرة  القسم، مصابين "حالة إعياء وقيء"، ادعاء تناول شيبسي.

تناول أطعمة بالمنزل

بالانتقال والفحص تبين من تحريات المباحث أن الأب اشترى منذ فترة كبيرة كيس شيبسي ولم يقترب منه أحد، وحين تناوله الأطفال صباح اليوم الجمعة، أصيبوا بحالة إعياء شديدة تطلبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.


تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر المحضراللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وكان قد شهد طريق دار السلام طامية الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ بالفيوم حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب، وتسبب في إصابة 5 سيدات بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة أجرة فى الفيوم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من مأمور مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، يفيد باستقبال مستشفى طامية المركزي 5 سيدات مصابات بجروح إثر تعرضهن لوقوع حادث انقلاب سيارة إجرة "صندوق".

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طامية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق دار السلام طامية الزراعي باتجاه قرية كفر محفوظ، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق.

بسبب كيس شيبسي إصابة طفلين بحاله تسمم في الفيوم مستشفى الفيوم العام قرية سيلا اللواء ثروت المحلاوي مأمور مركز شرطة الفيوم

مواد متعلقة

مصرع مواطن وإصابة 16 بانقلاب ميكروباص فى الفيوم

لمدة أسبوعين.. فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بالفيوم

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 78.9%

أهالى الفيوم بعد قرارات رفع الأجور والمعاشات: "الرئيس السيسى حاسس بينا وبظروفنا"

الأشغال الشاقة المؤبدة لأب ونجله بتهمة قتل شقيقين لخلافات مالية فى الفيوم

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية قلمشاة

بالأسماء.. إصابة 5 سيدات فى انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس