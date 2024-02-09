لمدة أسبوعين.. فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بالفيوم

أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيلة مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عن موعد بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية اعتبارًا من غدٍ السبت.

موعد تلقي طلبات التظلم للشهادة الإعدادية بالفيوم

وأشارت الدكتورة أماني قرنى إلى سرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية، وفقًا للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتبارًا من غد السبت 10 فبراير 2024 ولمدة أسبوعين.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم

وأوضحت وكيلة الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول لعام 2024/2023، بلغ 64 ألفًا و848 طالبًا وطالبةً، حصل منهم على نسبة 50% فأكثر عدد 50 ألفًا و66 طالبًا وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 78,9%، وحصل 33 طالبًا وطالبةً على الدرجة النهائية، بواقع 20 طالبًا وطالبةً بالمدارس الحكومية، و13 طالبًا وطالبةً من المدارس الخاصة.

وأضافت الدكتورة أماني أن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الصم وضعاف السمع بلغ 22 طالبًا وطالبة، حضر منهم 21 طالبًا وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح 100%، وأن من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المكفوفين بلغ 16 طالبًا وطالبةً، نجح منهم 13 طالبًا وطالبةً، بنسبة نجاح 81,5%، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية عدد 131 طالبًا وطالبة، نجح منهم 114 طالبًا وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 87%.