محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية قلمشاة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بقرية قلمشاة، التابعة لمركز إطسا، استعدادًا لتسليمها وفرشها لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، بعد انتهاء أعمالها الإنشائية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور زين العابدين علي السيد مدير عام مديرية الطب البيطري بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وإسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد مشروع مركز شباب نادى الريان الرياضي بقرية قلمشاه، والذي يتضمن رفع كفاءة المقر الإداري للمركز، بمساحة 300 متر مربع، بالإضافة لإنشاء ملعب خماسي بمساحة 525 متر مربع، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 100٪، كما تفقد مشروع المركز الطبي بالقرية نفسها، والذي يتضمن إنشاء المركز وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة 2000 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ به 75٪، بتكلفة 40 مليون جنيه، ووجه محافظ الفيوم بتكثيف العمالة، واستمرارية العمل لسرعة الانتهاء من المركز الطبي ليدخل الخدمة بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن، لتيسير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه، مشروع نقطة إسعاف قلمشاة، والذي يتضمن إنشاء جديد لنقطة الإسعاف، على مساحة 200 متر مربع، وبلغت نسبة التتفيذ به 100٪، بتكلفة إجمالية 5.6 مليون جنيه، ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة، للرفع المساحي للمنطقة المنشأ بها المركز الطبي ونقطة الإسعاف بشكل كامل، وتحديد المخارج والمداخل الخاصة بها، وتوصيف المنشآت الموجودة عليها والخدمات المقدمة من خلالها، من غير مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للعمل على استغلال المنطقة الاستغلال الأمثل.

واختتمت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، بتفقد مشروع المجمع الخدمي الزراعي بقرية قلمشاه، والذي يتضمن إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم (2)، ويشمل جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركزا للإرشاد الزراعي، ويأتي على مساحة 760 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذه 100٪، بتكلفة إجمالية 5.4 مليون جنيه.

وخلال الجولة، التقى محافظ الفيوم عددا من المواطنين واستمع لمطالبهم، مؤكدًا بحثها والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضع حلولًا جذرية للعديد من المشكلات التى يعاني منها أهالينا بالقرى منذ عقود، موضحًا أنه تم التشغيل الفعلي لعدد كثير من المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها، وتقدم خدماتها للمواطنين على الوجه الأمثل، وجارِ الانتهاء من باقي المشروعات تباعًا، بما يحدث نقلة إيجابية ونوعية في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل اللائق.

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه

IMG-20240207-WA0017

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه