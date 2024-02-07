الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية قلمشاة

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية قلمشاه

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بقرية قلمشاة، التابعة لمركز إطسا، استعدادًا لتسليمها وفرشها لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، بعد انتهاء أعمالها الإنشائية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور زين العابدين علي السيد مدير عام مديرية الطب البيطري بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وإسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد مشروع مركز شباب نادى الريان الرياضي بقرية قلمشاه، والذي يتضمن رفع كفاءة المقر الإداري للمركز، بمساحة 300 متر مربع، بالإضافة لإنشاء ملعب خماسي بمساحة 525 متر مربع، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 100٪، كما تفقد مشروع المركز الطبي بالقرية نفسها، والذي يتضمن إنشاء  المركز وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة 2000 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ به 75٪، بتكلفة 40 مليون جنيه، ووجه محافظ الفيوم بتكثيف العمالة، واستمرارية العمل لسرعة الانتهاء من المركز الطبي ليدخل الخدمة بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن، لتيسير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه، مشروع نقطة إسعاف قلمشاة، والذي يتضمن إنشاء جديد لنقطة الإسعاف، على مساحة 200 متر مربع، وبلغت نسبة التتفيذ به 100٪، بتكلفة إجمالية 5.6 مليون جنيه، ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة، للرفع المساحي للمنطقة المنشأ بها المركز الطبي ونقطة الإسعاف بشكل كامل، وتحديد المخارج والمداخل الخاصة بها، وتوصيف المنشآت الموجودة عليها والخدمات المقدمة من خلالها، من غير مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للعمل على استغلال المنطقة الاستغلال الأمثل.

واختتمت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، بتفقد مشروع المجمع الخدمي الزراعي بقرية قلمشاه، والذي يتضمن إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم (2)، ويشمل جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركزا للإرشاد الزراعي، ويأتي على مساحة 760 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذه 100٪، بتكلفة إجمالية 5.4 مليون جنيه.

وخلال الجولة، التقى محافظ الفيوم عددا من المواطنين واستمع لمطالبهم، مؤكدًا بحثها والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضع حلولًا جذرية للعديد من المشكلات التى يعاني منها أهالينا بالقرى منذ عقود، موضحًا أنه تم التشغيل الفعلي لعدد كثير من المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها، وتقدم خدماتها للمواطنين على الوجه الأمثل، وجارِ الانتهاء من باقي المشروعات تباعًا، بما يحدث نقلة إيجابية ونوعية في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل اللائق.

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه
IMG-20240207-WA0017
IMG-20240207-WA0017
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات �حياة كريمة� بقرية قلمشاه
IMG-20240207-WA0016
IMG-20240207-WA0016
محافظ الفيوم مشروعات حياة كريمة قرية قلمشاه إنشاء مجمع زراعي وبيطري المبادرة الرئاسية

مواد متعلقة

مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين في الفيوم

محافظ الفيوم يتابع آليات إنشاء معمل مرجعي ووحدة علاجية لمرضى الدم

سقوط أمطار خفيفة على الفيوم (صور)

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بمحافظة الفيوم

وفاة أب ونجله في الفيوم بسبب الدفاية الكهربائية

تأجيل محاكمة متهم بذبح طفل بعد اغتصابه فى الفيوم

وصول المتهم بقتل "الطفل حمزة" إلى محكمة جنايات الفيوم

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة