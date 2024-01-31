الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة متهم بذبح طفل بعد اغتصابه في الفيوم

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الفيوم اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهم بقتل طفل بذبحه بعد محاولة اغتصابه، إلى نهاية فبراير المقبل لسماع هيئة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا وأشرف عبد الغفور محمد.


ويواجه المتهم "حسين. ع. ح" 21 عامًا، تهمة إنهاء حياة الطفل "حمزة عشري" 11 عامًا، بضربه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة، وذلك بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.


تعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أغسطس من العام المنقضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مذبوح وملقى في الطريق.


وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "حمزة عشرى محمود خالد" وتبين أنه مبلغ باختفائه خلال لعبه في الشارع لوقت متأخر.


وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع وحدتي البحث بمركز الشواشنة بالفيوم، من ضبط المتهم الذي اعترف أنه قتل الطفل بعد فشله في محاولة اغتصابه.

تأجيل محاكمة قاتل الطفل حمزة محكمة جنايات الفيوم المستشار حسن دياب محمد شهر فبراير المقبل مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

وصول المتهم بقتل "الطفل حمزة" إلى محكمة جنايات الفيوم

وفاة شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة

مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

زوجة الشاب ضحية "سباق السيارات" بالفيوم: "عايزة حق زوجي.. وأسرة القاتل تهددني"

قافلة طبية مجانية للقرى النائية بمركز يوسف الصديق بالفيوم

مصرع عامل سقط أثناء بناء مئذنة مسجد بالفيوم

إصابة طالب في مشاجرة بين طلاب مدرسة بالفيوم

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس