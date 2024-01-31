تأجيل محاكمة متهم بذبح طفل بعد اغتصابه في الفيوم

أجلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الفيوم اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهم بقتل طفل بذبحه بعد محاولة اغتصابه، إلى نهاية فبراير المقبل لسماع هيئة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا وأشرف عبد الغفور محمد.



ويواجه المتهم "حسين. ع. ح" 21 عامًا، تهمة إنهاء حياة الطفل "حمزة عشري" 11 عامًا، بضربه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة، وذلك بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.



تعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أغسطس من العام المنقضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مذبوح وملقى في الطريق.



وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "حمزة عشرى محمود خالد" وتبين أنه مبلغ باختفائه خلال لعبه في الشارع لوقت متأخر.



وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع وحدتي البحث بمركز الشواشنة بالفيوم، من ضبط المتهم الذي اعترف أنه قتل الطفل بعد فشله في محاولة اغتصابه.