الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل سقط أثناء بناء مئذنة مسجد بالفيوم

مصرع عامل بعد سقوطه
مصرع عامل بعد سقوطه أثناء بناء مئذنة في الفيوم

لقي عامل في العقد الخامس من العمر، يُدعى "مختار عبدالعزيز" ومقيم بقرية دار السلام التابعة لمركز طاميه بالفيوم، مصرعه إثر سقوطه من فوق إحدى السقالات أثناء بناء مئذنة بأحد مساجد القرية، وتم نقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور قسم شرطة طاميه، بورود إشارة من مستشفى طاميه المركزي بوصول "مختار عبدالعزيز" 52 عامًا - عامل من قرية دار السلام، جثة هامدة نتيجة سقوطه من علو، وتم إيداع الجثمان بثلاجة مشرحة المستشفى.

وبانتقال مباحث مركز شرطة طامية إلى موقع البلاغ، وكذلك المستشفى تبين وفاة شخص يدعى "مختار عبدالعزيز" 52 عامًا، أُصيب نتيجة سقوطه من فوق إحدى السقالات أثناء بناء مئذنة، وجرى إيداع الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى طامية المركزي بالفيوم، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بتسليم الجثمان لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

مصرع عامل مئذنة في الفيوم قرية دار السلام سقوطه من فوق إحدي السقالات اللواء ثروت المحلاوي

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