مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لقي شاب مصرعه منذ قليل، اليوم الثلاثاء وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية قصر الباسل الزراعي، باتجاه القاهرة الفيوم الصحراوي باتجاه الفيوم بدائرة مركز اطسا، وذلك بسبب السرعه الزائدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث بالفيوم

و تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اطسا، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الزراعي لقرية قصر الباسل بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة اطسا، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الطريق الزراعي، وتبين مصرع شاب يدعى م"حمد ي" 22 عاما، وإصابة كل من: "حاتم. ج" 20عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"حسن.ط " 23عاما مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بقريه قصر الباسل بالفيوم.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء تصاريح الدفن.