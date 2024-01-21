وفاة زوجين نتيجة تسريب غاز السخان داخل منزلهما بالفيوم

لقي زوجين مصرعهم، إثر تسرب غاز السخان داخل منزلهما بقرية بهيت الحجر التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثث داخل ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل وفاة زوجين في الفيوم



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاة زوجين داخل منزلهم بقرية بهيت الحجر بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم برفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثامين كل من "فتحي. ك"، 55 سنة، و زوجته "ت. حنا" 50 سنة، وكشفت المعاينة أن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل الشقة لوجود سخان غاز داخل الحمام، وكانت الوفاة نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتصاعد من السخان، وتم التوجيه بنقل الجثث إلى مشرحة مستشفي سنورس المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثامين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وذلك لعدم وجود أي شبة جنائية.