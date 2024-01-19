الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة على طريق الفيوم الصحراوي

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، باتجاه مركز سنورس، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق بسرعة كبيرة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق القاهرة - الفيوم، وتبيّن مصرع شخص يدعي "محمد صبحي"  39 عامًا، وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعددٍ من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارّة على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي صرَّحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء تصاريح الدفن.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين انقلاب سيارة طريق الفيوم الصحراوى مركز سنورس اللواء ثروت المحلاوي

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