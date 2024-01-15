محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات للأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، ومعاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والجهات ذات الصلة.

الاستماع لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص من ذوى الهمم



خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص من ذوى الهمم، موجهًا وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، كما وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية، للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة.

التوجيه بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات "تروسيكل"، فضلًا عن توفير عدد من الأجهزة المنزلية والأثاث لمنازل بعض الحالات الأكثر احتياجًا.

توفير العلاج اللازم لطفلة تعاني من كهرباء زائدة بالمخ

وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية، وتوفير العلاج اللازم لطفلة تعاني من كهرباء زائدة بالمخ، وكذا سرعة الكشف الطبي على مسن يعاني من ضعف بالبصر، وكذا التنسيق مع مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، لعمل جلسات تخاطب لطفل يعاني من تأخر بالنطق وضعف بالسمع، وإجراء الكشف الطبي اللازم على سيدة تعاني من آلام بالعمود الفقري وتوفير العلاج اللازم لها، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.



وبشأن شكوى المواطنين، من تأخر إجراءات تراخيص البناء الخاصة بمنازلهم، وجه محافظ الفيوم رؤساء مجالس المدن، بالتنسيق مع مسئولي المراكز التكنولوجية، ووحدة المتغيرات المكانية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، لبحث تلك الحالات والرد عليها، وسرعة استخراج التراخيص للطلبات المستوفاة للشروط والإجراءات تبعًا للوائح المنظمة لذلك في إطار من القانون، كما وجه رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمتابعة تلك الشكاوى مع الجهات ذات الصلة.