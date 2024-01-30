وفاة شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

شهد طريق شدموه بمركز إطسا بـمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثا، في حادثا اليم تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة إجرة بدراجه ناريه وذلك بسبب السرعه الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره علي السيارة والدراجة فاصطدما ببعضهم مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة وإصابة شخص آخر، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعه بطريق شدموه.

وتبين من المعاينة الأولية وفاة شاب يدعي " معاذ حمادة عبد الدايم " 24 عاما مقيم بعزبة الخوري البحري بدائرة مركز اطسا، وإصابة " م.ط " مصاب بنزيف بالمخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق،

وتم ايداع المصاب بقسم العنايه المركزه بالمستشفي لخطورة حالته.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كم أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.