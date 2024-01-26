الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية للقرى النائية بمركز يوسف الصديق بالفيوم

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية للقرى النائية بمركز يوسف الصديق بالفيوم

تشهد قرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم  صباح اليوم الجمعة الموافق 26 يناير القافلة الطبية المجانية لمدة 3 أيام للكشف على الأسر الأولي بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة.

تخصصات القافلة الطبية المجانية 

وتشمل القافلة تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادة الأطفال، والجلدية، والعظام، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، ومعمل الدم، وندوات التثقيف الصحي، ويوقع الكشف الطبي، والفحوصات، على المواطنين، كم يتم صرف العلاج بالمجان داخل الوحدة الصحية بقرية المشرك قبلي بمركز يوسف الصديق بالفيوم.

خدمات طبيه متنوعه 

وتقدم القافلة تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإشراف الدكتور محمد حسن، مدير القوافل الطبية بالمديرية، خدمات طبية متنوعة لأهالي قرية المشرك قبلي والعزب التابعه لها.

كما تقدم القافلة خدمات توعوية وتثقيفية للمترددين على القافلة، بشأن الوقاية من الفيروسات، ومواجهة العديد من القضايا التي تخص صحة الأم والطفل، وغيرها.

محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات للأولى بالرعاية

وكان قد وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، ومعاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل بمحافظة الفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بمحافظة الفيوم.

قافلة طبية مجانية مركز يوسف الصديق بالفيوم قرية المشرك قبلي مبادرة حياة كريمة تخصصات الجراحة

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