الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مواطن وإصابة 16 بانقلاب ميكروباص فى الفيوم

اسعاف
اسعاف

لقي مواطن مصرعه وأصيب 16 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة بجوار كوبري جرزا.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 16 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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