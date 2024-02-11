الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غياب نجوم الكرة.. تشييع جنازة شقيق سيد معوض بالفيوم

تشييع جنازة شقيق
تشييع جنازة شقيق سيد معوض

شيع المئات من أهالي مدينة الفيوم، اليوم الأحد، جثمان شقيق سيد معوض لاعب نادي الأهلي السابق، بمقابر أسرته بمنطقة باب الوداع بمدينة الفيوم.

تشييع جنازة شقيق سيد معوض في غياب نجوم الكرة بالفيوم


وتقدم سيد معوض وأشقائه وبعض أقاربهم وجيرانهم بمنطقة الفوال شارع المدارس بمدينة الفيوم، الجنازة، في حين غاب عنها نجوم كرة القدم.


وتم أداء صلاة الجنازة على المغفور له بمسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم، وتم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة الفيوم.


وشهد تشييع جثمان شقيق سيد معوض، حضور أعداد غفيرة من أهالي الفيوم، فيما حضر عدد قليل من الشخصيات الرياضية.


وكتب سيد معوض عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله وحده وفاة أخي الكبير ٤٧ سنة نتيجة أزمة قلبية، اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.. ولا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم ارزقنا صبرا من عندك يا رحيم.. العزاء على المقابر، نسألكم الدعاء».

تشييع جنازة شقيق سيد معوض
تشييع جنازة شقيق سيد معوض
تشييع جنازة شقيق سيد معوض
تشييع جنازة شقيق سيد معوض
تشييع جنازة شقيق سيد معوض
تشييع جنازة شقيق سيد معوض
تشييع جنازة شقيق سيد معوض
تشييع جنازة شقيق سيد معوض
تشييع جنازة شقيق سيد معوض تشييع جنازة شقيق سيد معوض في غياب نجوم الكرة بالفيوم مدينة الفيوم جثمان شقيق سيد معوض لاعب الأهلى السا الفيوم

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