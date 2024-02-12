تجديد حبس المتهم بقتل ابن عمه 15 يومًا.. والجانى يمثل جريمته بالفيوم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الفيوم الابتدائية، اليوم، تجديد حبس قاتل ابن عمه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكان المتهم قد قام بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة، أمام أحمد عاطف، رئيس نيابة بندر الفيوم بمحيط منطقة علوية سعادة التابعة لقسم شرطة ثان الفيوم.

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة فيما سبق عن أسباب وقوع الجريمة حسبما أدلى المتهم في اعترافاته أمام وكيل النيابة، أنه رأى المجني عليه في وضع مخل مع والدته مما دفعه لارتكاب الجريمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت منطقة علواية سعادة التابعة لحى جنوب بمدينة الفيوم جريمة بشعة، على أثرها لقي شاب مقتله ذبحًا على يد ابن عمه، وحينها تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" جاء مفاده مقتل شاب يدعى "عبد الرحمن سيد"، 24 عاما، "استورجى" ويقيم بمنطقة علواية سعادة التابعة لحى جنوب.

انتقل اللواء خالد حسن، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، لموقع الحادث، وأشرف على نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم القبض على المتهم قبل هروبه.

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، وقادها الرائد شريف حسن، رئيس مباحث قسم الفيوم "ثان"، وشارك فيها النقباء عمر بهجت، وأحمد محمد مراد، ومحمود الخشن، معاوني مباحث القسم، أن الجانى أبصر المجني عليه جالسًا فى حجرة والدته، وهي زوجة عم المجني عليه، أثناء غياب زوجها وأبنائها، حيث إنهم يقيمون بمنزل واحد وعقب مشاهدته لهما في وضع مخل، جن جنونه، فأسرع وأحضر سلاحًا أبيضًا "سكينا" وجرى به خلف المجنى عليه، وما إن تمكن من اللحاق به فى الشارع، حتى سدد له طعنة فى البطن سقط على إثرها المجنى عليه على الأرض، فأجهز عليه المتهم وذبحه بطريقة بشعة، وتجمع وقتها الأهالي على إثر هذه الواقعة، وتمكنوا من محاصرة المتهم والقبض عليه وتسليمه للشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها أحمد عاطف، رئيس نيابة بندر الفيوم، باعتراف المتهم بقتل ابن عمه بعد شكه فى وجود علاقة غير شرعية مع والدته، فقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.