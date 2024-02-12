الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد حبس المتهم بقتل ابن عمه 15 يومًا.. والجانى يمثل جريمته بالفيوم

المتهم
المتهم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الفيوم الابتدائية، اليوم، تجديد حبس قاتل ابن عمه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


وكان المتهم قد قام بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة، أمام أحمد عاطف، رئيس نيابة بندر الفيوم بمحيط منطقة علوية سعادة التابعة لقسم شرطة ثان الفيوم.

 

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة فيما سبق عن أسباب وقوع الجريمة حسبما أدلى المتهم في اعترافاته أمام وكيل النيابة، أنه رأى المجني عليه في وضع مخل مع والدته مما دفعه لارتكاب الجريمة.

 

تفاصيل الواقعة

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت منطقة علواية سعادة التابعة لحى جنوب بمدينة الفيوم جريمة بشعة، على أثرها لقي شاب مقتله ذبحًا على يد ابن عمه، وحينها تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" جاء مفاده مقتل شاب يدعى "عبد الرحمن سيد"، 24 عاما، "استورجى" ويقيم بمنطقة علواية سعادة التابعة لحى جنوب.

 

انتقل اللواء خالد حسن، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، لموقع الحادث، وأشرف على نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم القبض على المتهم قبل هروبه.

 

وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، وقادها الرائد شريف حسن، رئيس مباحث قسم الفيوم "ثان"، وشارك فيها النقباء عمر بهجت، وأحمد محمد مراد، ومحمود الخشن، معاوني مباحث القسم، أن الجانى أبصر المجني عليه جالسًا فى حجرة والدته، وهي زوجة عم المجني عليه، أثناء غياب زوجها وأبنائها، حيث إنهم يقيمون بمنزل واحد وعقب مشاهدته لهما في وضع مخل، جن جنونه، فأسرع وأحضر سلاحًا أبيضًا "سكينا" وجرى به خلف المجنى عليه، وما إن تمكن من اللحاق به فى الشارع، حتى سدد له طعنة فى البطن سقط على إثرها المجنى عليه على الأرض، فأجهز عليه المتهم وذبحه بطريقة بشعة، وتجمع وقتها الأهالي على إثر هذه الواقعة، وتمكنوا من محاصرة المتهم والقبض عليه وتسليمه للشرطة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها أحمد عاطف، رئيس نيابة بندر الفيوم، باعتراف المتهم بقتل ابن عمه بعد شكه فى وجود علاقة غير شرعية مع والدته، فقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تجديد حبس المتهم بقتل ابن عمه 15 يوم محكمة الفيوم الابتدائية منطقة علوية سعادة التابعة لقسم شرطة ثان الفيوم قاتل ابن عمه بالفيوم الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة

صلاة الجنازة على شقيق سيد معوض بمسجد قايتباى (صور)

تشييع جثمان ضحية ابن عمه بالفيوم

شاب ينهى حياة ابن عمه بفصل رقبته عن جسده بمحافظة الفيوم

"كيس بطاطس" يسمم طفلين فى الفيوم

مصرع مواطن وإصابة 16 بانقلاب ميكروباص فى الفيوم

لمدة أسبوعين.. فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بالفيوم

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 78.9%

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

خزائن مصر

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال