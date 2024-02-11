الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأس

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، اليوم الأحد، معرض بيع السلع والمواد الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة "أهلًا رمضان 2024"، الذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بجوار نقابة المعلمين بمدينة الفيوم.

حضر الافتتاح الحاج مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلون عن الغرفة التجارية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم أقسام المعرض المختلفة، التي شملت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل.

وأوضح محافظ الفيوم أن المحافظة تعمل على توفير السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، لدورها في رفع العبء عن كاهل البسطاء، والتصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار.

وأكد "الأنصاري" أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية بكميات تفي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أيضًا أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتوفير كل أنواع السلع، وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

محافظ الفيوم يفتتح معرض
محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض
محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض
محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان
محافظ الفيوم يفتتح معرض
محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان
محافظ الفيوم معرض أهلا رمضان السلع الغذائية بأسعار مخفضة الدكتور أحمد الأنصارى مستلزمات شهر رمضان الكريم

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