بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على جثة شاب مقتولا في الفيوم

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم على جثة شاب يدعى محمد شحات عيد، يبلغ من العمر 19 عاماً، مقتولة وملقاة في إحدى الأبحر بطريق الممشى السياحي بمحافظة الفيوم. تم نقل الجثة على الفور إلى مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بعد اختفائه 3 أيام... العثور على جثة شاب مقتولا في البحر

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد، مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولة وملقاة في إحدى الأبحر بطريق الممشى السياحي.

انتقلت قوات الأمن من قسم شرطة سنهور وفريق الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة ووضعها في مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان في منزله ومر عليه 4 من أصدقائه، وزعموا أنهم سيشترون ملابس، ومنذ ذهابهم، اختفى الشاب لمدة 4 أيام، وحاولت الأسرة البحث عنه في كل مكان، ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وبعد تحرير محضر بالواقعة، عُثر على جثة الشاب ملقاة في بحر بطريق الممشى السياحي.