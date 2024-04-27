زوجة أحمد عبدالوهاب تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها: علاقتنا غير طبيعية

كشفت داليا زوجة الفنان أحمد عبدالوهاب، عن طبيعة علاقتها بزوجها، قائلة: "كل اللي يعرفنا يتأكد بأننا علاقة غير طبيعية، فلا يوجد بيننا الأشياء التي يجب أن نرسمها على بعض حتى نصبح كيوت مع بعضنا".

وأضافت زوجة الفنان أحمد عبدالوهاب خلال تقديمها برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON:" أهم ما يميز علاقتي بزوجي الفنان أحمد عبدالوهاب هو أننا "مطرقعين".

ومن جانبه قال الفنان أحمد عبدالوهاب:" فرحنا اتعمل في 10 أيام، ووالدها هو الفنان صبحي خليل، هو الذي حدد معا د الفرح بأن يكون 6 سبتمبر أي بعد أسبوعين من حديثي معه، خاصة وأننا لم نجهز أي شيء، تزوجنا وقضينا في الأوتيل يوم، وكان من المفترض أن نسافر في شهر عسل، لكن حدث مشكلة في الورق ولم نسافر، ورجعنا للشقة فاضية تماما لدرجة أنني كنت أضع "كاتل الشاي" على الكرتونة وكأننا نحن من نشطب الشقة، كما أننا اردت شراء شيء من السوبر ماركت، ونزلت لشراءه ببدلة الفرح، لأنني لم أجهز أي ملابس.