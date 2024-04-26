السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: هناك حالة من الاحتقان الشديد ضد سياسات الإدارة الأمريكية بسبب غزة

غزة
غزة

قال مهدي عفيفي، المحلل السياسي، إن هناك حالة من الاحتقان الشديد داخل الخارجية الأمريكية ضد سياسات الإدارة الأمريكية بسبب غزة، لافتا إلى أنه يوجد داخل الخارجية الأمريكية عريضة تم التوقيع عليها من قبل مائة موظف، بالإضافة لمئات الموظفين من المعونة الأمريكية.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك حركة قوية جدًا خاصة من الشباب، والجامعات التي وصل عددها إلى خمسين جامعة، بالإضافة إلى جامعات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية في أستراليا تقوم باعتصامات في الجامعة، تجاه ما يحدث في قطاع غزة. 

وأوضح أن الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن لديه حالة من القلق الشديد، لأنه مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر، يكون عادة المرشح الأول والذي سوف يعاد انتخابه يكون في مرحلة أفضل بكثير من أي منافس، لكن الواقع يؤكد أنه في حالة يرثى لها سواء من الدعم من الشباب من سن الثامنة عشر حتى سن التاسعة والعشرين، وبالتالي فقد انخفضت شعبيته بشكل كبير جدًا.

مهدي عفيفي الخارجية الامريكية إدارة بايدن غزة الانتخابات الامريكية

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