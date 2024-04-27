أحمد عبدالوهاب يكشف تفاصيل ترشيحه لدور يحيى ابن المؤذن فى "الحشاشين"

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد عبدالوهاب بعد تألقه في مسلسل الحشاشين، في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي، في تعريفها بالفنان أحمد عبدالوهاب، خلال تقديمها برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON: "فارس شجاع مقدام يُتقن فنون الحرب والقتال، وهو يحيى بن المؤذن، وهو الدور الذي تم تقديمه في مسلسل "الحشاشين".

وأوضحت أن الفنان أحمد عبدالوهاب الذي قام بدور يحيى بن المؤذن، هو مجرد وجه واحد من موهبته، لافتة إلى أن الفنان أحمد عبدالوهاب شخصية مفعمة بالفن في الكتابة والارتجال والكوميديا والتراجيديا ومؤخرًا في الأكشن"،

وتابعت: "أحمد عبدالوهاب فنان حقيقي يبهرك بتنوع وتعدد مواهبه".

ومن جانبه، كشف الفنان أحمد عبدالوهاب تفاصيل ترشيحه لدور يحيى بن المؤذن في مسلسل الحشاشين، قائلًا:" قلت للدكتور بيتر ميمي بأنني لست متخيل أبدًا أن أقدم هذا الدور، ولا أعرف كيف سأقدمه، خاصة وأنني كنت قدمت كوميدي السنة السابقة، خفت وزاد خوفي عندما حكى لي الدور بأن يحيى ابن المؤذن هو الخير الذي يدافع عن الحق ضد حسن الصباح الذي يؤدي دوره الفنان كريم عبدالعزيز، فقلت للدكتور بيتر ميمي باستغراب شديد بأن الناس المفروض تكره كريم عبدالعزيز وتحبني أنا، إزاي ده؟! وإيه الورطة اللي ورطني فيها دي؟!"