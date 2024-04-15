استفتاء الدستور 2024.. أحمد عبدالوهاب ومحمد يوسف أفضل وجه صاعد «ممثل»

أسدلت مؤسسة «الدستور» الستار على استفتائها السنوى بشأن الأعمال الدرامية المقدمة خلال الموسم الدرامى الرمضانى المنقضى، الذى بدأ الجمهور التصويت عليه مع نهاية الموسم، عبر الموقع الإلكترونى لـ«الدستور».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع استفتاء «الدستور»، وحرصوا على اختيار نجمهم الأفضل.

تنافس الثنائى أحمد عبدالوهاب ومحمد يوسف على «أفضل وجه صاعد من الممثلين» فى الموسم الدرامى الرمضانى المنقضى، بشكل قوى للغاية، حتى إن نسبة التصويت جاءت متساوية بنسبة ٤٣.٧٪ للثنائى.