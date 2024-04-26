الفنانة سميرة أحمد تروي تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي: الفرحة مكنتش سيعاني

كشفت الفنانة سميرة أحمد تفاصيل تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في يوم المرأة، قائلة: “فرحتي مكنتش سيعاني، خاصة وأنني سأقابله، وبأنه كرمني على المسرح، كل هذا جعلني أجري على المسرح حتى أستلم منه تكريمي”.

وأضافت الفنانة سميرة أحمد خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة: "قلت للرئيس أنا بجري عشان عايزة أسلم عليك، وقد كنت سعيدة بذلك وشعرت بالتقدير عندما كرمني"

وتابعت: "تكريم الدولة شيء يقدر وهو من الأشياء الجميلة".

وأشارت إلى أنها قدمت يوم في حب مصر بالملابس التي ظهرت بها في الأفلام القديمة والمسلسلات، وقدمت عرض في حب مصر، معقبة: "فكرت في أن أقدم شيء للبلد بمثابة تبرع مني، وقد قدمتها في النادي، والنادي أعطاني كل المكان بلا مقابل، وقد كرمني النادي لأنني قدمت العرض فيه، وتحدثت مع السيدة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وكانت سعيدة جدا بفكرتي وأكدت لي أنها معي في تنفيذ الفكرة ومن ثم اتصلت برئاسة الجمهورية".