الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سميرة أحمد: "سعاد حسنى فنانة مش هتتعوض تانى"

سميرة أحمد
سميرة أحمد

قالت الفنانة  سميرة أحمد، إن دورها في “أغلى من عينيه” من أجمل الشخصيات التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية.

وتابعت: "استفدت كثيرًا من الفنان عبدالوارث في الدور، كان يعلمني كيفية أداء الشخصية وعلشان يعلمني طريقة نطق الحروف قمت بالتمثيل معه قيس وليلي وجسد هو قيس وأنا ليلى، ومن هنا تعلمت فن الإلقاء”.

“الخرساء”

وأكدت الفنانة سميرة أحمد، خلال لقائها ببرنامج “بالخط العريض” مع الإعلامية إيمان أبوطالب، عبر قناة “الحياة”، أنها في فيلم الخرساء من إنتاج عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، درست لغة الإشارة في إحدى مدارس الصم والبكم بالمطرية، ما ساعدها في دراسة الشخصية.

موهبة سعاد حسني الفريدة 

وتابعت: “في نفس التوقيت تعاقدت على فيلم آخر مع المنتج عبدالعزيز فهمي وهو السفيرة عزيزة التي قامت بتمثيله بعد ذلك الفنانة الكبيرة سعاد حسني بناء على ترشيحي، ولكن عبدالعزيز فهمي قال لحسن الإمام إننا سنحتاج إلى سميرة أحمد ساعتين فقط، ولكن الإمام تمسك بضرورة أن أتفرغ له؛ لذلك اعتذرت لعبدالعزيز فهمي عن فيلم السفيرة عزيزة وتفرغت لفيلم الخرساء رغم حبي الشديد لدوري في السفيرة عزيزة.

وأكملت: طلبت من عبدالعزيز فهمي أن تقوم سعاد بدور السفيرة عزيزة وكنت سببا في ترشيحها للفيلم، وهو ما حدث بالفعل.

واختتمت: "سعاد حسني فنانة مش هتتعوض تاني في التاريخ".

سميرة أحمد الخرساء سعاد حسني بالخط العريض قناة الحياة إيمان أبو طالب

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