السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفنانة زينة منصور تكشف كواليس مسلسل "حق عرب"

زينة منصور
زينة منصور

كشفت الفنانة زينة منصور، كواليس مسلسل حق عرب وتفاصيل العمل مع الفنان أحمد العوضي، قائلة:" إن الشخصية التي قدمتها في مسلسل "حق عرب" هي شخصية مستغلة جدًا، وتعرف بأن شقيقتها توفيت وتعرف من هو قاتلها، ورغم ذلك هي لا تريد إلا النقود". 

 

وأضافت زينة منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة المتحدة هي التي رشحتها لعمل الدور، وفي البداية كنت لا أرغب في تقديم هذا الدور، لأنني سوف أظهر في الحلقة السابعة، في حين أنني ظهرت منذ الحلقة الأولى في مسلسل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كما أن الأستاذ محمود حمدان المؤلف قال لي "اتقلي" كما قال لي المخرج أيضًا أن هذا الدور في غاية الأهمية ولس أي أحد يستطيع تقديمه، فيجب عليكي التركيز، وليس من الضرورة الظهور منذ البداية، خاصة وأنه كان معروض عليا أدوار أخرى من نفس المسلسل.

الفنانة زينة منصور برنامج التاسعة مسلسل حق عرب أحمد العوضي

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