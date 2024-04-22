الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاء عامر: نهاية مسلسل حق عرب كانت واقعية.. والشر نهايته شر

وفاء عامر
وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن كواليس مشهد ضربها 4 مرات على وجهها من الفنان رياض الخولي، خلال أحداث مسلسل حق عرب الذي عرض ضمن دراما رمضان 2024.

وتابعت وفاء في تصريحات لها، أن رد الفعل وقتها خلاني أقول إزاي أنا عملت المشهد ده لأني أتفاجأت باللي حصل.. وقولته أنت إزاي تعمل كده أنت مش زوجي، علشان كده لما بقف مع الفنانين العظماء زي رياض الخولي وسلوى عثمان بنكون مش عارفين ده هيقول إيه أو أعمل إيه.
واستكملت وفاء عامر، حديثها بأن نهاية مسلسل حق عرب كانت واقعية للغاية، لأن نهاية الشر شر وشخصيتي في العمل تعاطف معها الجمهور في النهاية.

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

وشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وفاء عامر رياض الخولي سلسل حق عرب دراما رمضان 2024 رمضان أحمد العوضي

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