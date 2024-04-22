أحمد مجدي: أشعر براحة كبيرة بالتمثيل أمام روجينا

تحدث الفنان أحمد مجدي عن تعاونه مع النجمة روجينا وذلك خلال مسلسل “سر إلهي” والذي عرض ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المنقضي.

وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن النجمة روجينا من أمتع الفنانات التي عمل معهن ويعد مسلسل “سر إلهي" التعاون الثاني له معها مشيرا إلى أنهما تعاونا من قبل في مسلسل "بنت السلطان" والذي عرض في عام 2021 معربا إنه كان سعيد عندما عرض عليه المشاركة في مسلسل "سر إلهي" وأنهما سيكررا هذة التجربة مرة ثانية.

وأضاف أن روجينا فنانة متميزة ولديها طاقة تمثيلية كبيرة كما لديها روح خاصة داخل لوكيشن التصوير وإنه يشعر براحة كبيرة في التمثيل أمامها مشيرا إلى إه تجعل الفنان الذي يقف أمامها يخرج أفضل ما لديه من إمكانيات وأداء تمثيلي أمام الكاميرا وهذه نقطة هامة تصب في النهاية لصالح العمل وتجعل المشاهد يشعر بهذة الروح الطيبة أثناء مشاهدة العمل .

يذكر أن مسلسل “سر إلهي” حقق ردود أفعال قوية واستطاع العمل أن يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحظى بإشادات واسعة من الجمهور المصري والعربي وكذلك النقاد.

قصة مسلسل "سر إلهي"

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار من التشويق والإثارة حول "نصرة"، التى تعانى الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام

أبطال مسلسل "سر إلهي"

مسلسل "سر إلهي" يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا عدد كبير من نجوم الفن ومن ضمنهم كل من الفنان أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.