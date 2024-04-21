الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عروض أفلام تسجيلية بنادى سينما الشباب بالإسكندرية (صور)

فعاليات نادي سينما
فعاليات نادي سينما الشباب بالإسكندرية

أقيمت فعاليات نادي سينما الشباب بالإسكندرية، والذي ينظمة المركز  القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بمركز الحرية والإبداع، حيث يقام النادي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

وخلال فعاليات النادي تم عرض كل من فيلم حالة طارئة إخراج عبد الله عادل، وفيلم ولدي إخراج عبد الله عادل، وفيلم سارة إخراج عبد الله عادل.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن فيلم حالة طارئة قد شارك بعدة مهرجانات سينمائية، منها مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، المهرجان القومي للسينما المصرية، المهرجان الدولي العربي الإفريقي بمدينة زاكورة بالمغرب للأفلام التسجيلية سنة 2021، مهرجان Lift Off Sessions المرحلة الأولى من مهرجان kinofestival"LIght of the world"، ملتقى قصر السينما للأفلام القصيرة، مهرجان ساقية الصاوي للأفلام التسجيلية.

أما فيلم يا ولدي فقد حصل على شهادة تقدير من مهرجان ساقية الصاوي للأفلام التسجيلية 2020، كما حصل على جائزة أفضل مونتاج من ملتقى قصر السينما للأفلام القصيرة 2021، وشهادة تقدير للمشاركة من مهرجان يوسف شاهين 2021 وكانت له مشاركة رسمية بمهرجان رؤى للأفلام القصيرة 2021، ومشاركة رسمية بمهرجان القاهرة للأفلام القصيرة 2021، ومشاركة رسمية بمهرجان العودة السينمائي، ومشاركة بمهرجان lift off sessions، ومشاركة رسمية بالمهرجان لقومي للسينما المصرية 2021.

جدير بالذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقام شهريا، تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.

فعاليات نادي سينما الشباب بالإسكندرية

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نادي سينما الشباب بالإسكندرية المركز القومي للسينما القومي للسينما حسين بكر حالة طارئة فيلم ولدي

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