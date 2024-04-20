محمود البزاوى يسترجع ذكريات عقد قرانه بحضور صلاح السعدنى

استرجع الفنان محمود البزاوي ذكريات عقد قرانه على زوجته هالة نجلة الكاتب محمود السعدني وذلك بحضور النجم الراحل صلاح السعدني والذي شهد على عقد القران.

ونشر محمود البزاوي صورة قديمة له أثناء عقد قران زواجه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “‎يوم كتب كتابي على زوجتي العزيزة هالة محمود السعدني بحضور عم صلاح السعدني الذي شهد على عقد الزواج”.

وأضاف البزاوي: "الله يرحمك يا عم صلاح على قد ما أسعدتني واسعدت ملايين من محبينك في أنحاء العالم العربي كله".

علاقة الراحلين محمود وصلاح السعدني

تخطت علاقة الشقيقين محمود وصلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة حاجز الأخوة بل وصلت العلاقة إلى الأب والابن الأصغر، فبالرغم من أن فارق السن بينهما لا يتجاوز الـ16 عامًا، إلا أن هناك علاقة أبوية جمعت الثنائي منذ الصغر بالرغم من أن الوالد كان ما زال وقتها على قيد الحياة.

وبدأت العلاقة بينهما تترسخ عندما كان يرافق صلاح شقيقه الأديب والكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني منذ الصغر أثناء ذهابه إلى المنتديات الثقافية والتي كان محمود السعدني أحد نجومها الكبار، وكان يحرص دائمًا على التواجد فيها بشكل يومي، وكان دائمًا ما يجلس معه في تلك الجلسات التي تجمع الأدباء سواء داخل منزلهم أو على أحد المقاهي التي كان يعتاد محمود السعدني الجلوس عليها في المنطقة التي نشأوا فيها بميدان الجيزة.

ووصلت علاقة الشقيقين إلى درجة كبيرة، حيث روى صلاح السعدني في أحد لقاءاته الصحفية أن شقيقه محمود كان يمثل بالنسبة له "الأب الذي لم تلده جدته" فكان محمود دائمًا شديد الاهتمام بتفاصيل حياته الشخصية منذ الصغر، وكان يرافقه أثناء ذهابه إلى مدرسته ويهتم بمظهره وملابسه وطعامه.

عزاء صلاح السعدني

وتتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاء فقيدهم غدا الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، والذي توفي صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.