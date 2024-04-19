محمد حماقى ينعى صلاح السعدنى: اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك

نعى النجم محمد حماقي الفنان القدير الراحل صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

ونشر محمد حماقي عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" صورة للنجم الراحل صلاح السعدني وعلق عليها قائلا: "خالص العزاء لأسرة الفنان القدير صلاح السعدني.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته".



وتتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاء فقيدهم يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

عمدة الدراما

وتُعد شخصية "العمدة سليمان غانم" من أكثر الشخصيات التي جسَّدها الفنان الراحل صلاح السعدني ودخلت قلوب المشاهدين في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وأصبح لقبه داخل الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان عام 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال صلاح السعدني

يُعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.