الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

محمد حماقى ينعى صلاح السعدنى: اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك

محمد حماقي
محمد حماقي

نعى النجم محمد حماقي الفنان القدير الراحل  صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

ونشر محمد حماقي عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" صورة للنجم الراحل صلاح السعدني وعلق عليها قائلا: "خالص العزاء لأسرة الفنان القدير صلاح السعدني.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته".
 

وتتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاء فقيدهم يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

عمدة الدراما

وتُعد شخصية "العمدة سليمان غانم" من أكثر الشخصيات التي جسَّدها الفنان الراحل صلاح السعدني ودخلت قلوب المشاهدين في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وأصبح لقبه داخل الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان عام 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال صلاح السعدني

يُعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

النجم محمد حماقي محمد حماقى حماقى الراحل صلاح السعدني صلاح السعدني الفنان القدير صلاح السعدني عمدة الدراما

مواد متعلقة

"القومى للسينما" ناعيًا صلاح السعدنى: سيظل بيننا بأعماله المتميزة

عمرو دياب ينعى الراحل صلاح السعدنى

ناهد السباعي لـ"الدستور": السينما هي الحصان الرابح في مسيرتي الفنية

تغادر المستشفى اليوم.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عبير صبرى (خاص)

شريف سلامة يكشف لـ"الدستور" تفاصيل عودته للسينما بـ"أسد أسود"

بيومى فؤاد يتذيل قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما بفيلم "أسود ملون"

سهر الصايغ تعمل فى ورشة ميكانيكا ضمن أحداث فيلم "اتنين × واحد" (صور)

تامر عاشور يحيى حفلًا غنائيًا بالكويت.. 4 مايو

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. سحب رخص منجمى حمش ودونجاش بقرار حكومى

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة